Dopo la sfilata di ieri della Triuggio Marching Band, a Como oggi è in programma la parata dei saltimbanchi, promossa in collaborazione con Music For Green Events. La sfilata, capitanata da Claudio Madia, noto saltimbanco ed ex conduttore dell’Albero Azzurro, si snoderà nelle vie del centro storico, a ritmo di musica, toccando le principali piazze cittadine.

Parteciperanno all’iniziativa alcuni artisti della “Scuola di Piccolo circo di Milano”, oltre ai “fiaba clown”. La partenza è prevista da Porta Torre alle 15 in compagnia degli artisti circensi: trampolieri, giocolieri, funamboli, clown, mimi, monociclisti passeranno lungo via Cesare Cantù, piazza San Fedele (dove si fermeranno per le esibizioni artistiche), via Vittorio Emanuele, piazza Duomo (dove è prevista una sosta), via Ballarini, via Muralto, piazza Volta (con esibizioni artistiche), via Fontana. La chiusura è in programma in piazza Cavour alle 17.30.

A Cantù oggi alle 14 torna il carnevale di Truciolo e dei carri allegorici che sfileranno per la seconda volta in città con partenza da piazza Volontari della Libertà. Per scegliere il carro vincitore ad ogni sfilata vengono distribuite 40 schede di valutazione a persone non residenti a Cantù. La premiazione avverrà, come di consueto, al termine della “Gran sfilata” del sabato grasso. Per i bambini fino a 10 anni l’ingresso è gratuito, per tutti gli altri il prezzo è di sei euro.