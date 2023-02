Licenziamenti alla Nonwovens di Mozzate, avviata la trattativa tra azienda e sindacati. Un primo incontro esplorativo che non ha portato ad alcuna decisione. Già convocato un nuovo confronto per giovedì prossimo in Confindustria. Rinviata alla prossima settimana anche l’assemblea con i dipendenti. Confermati intanto sciopero e presidio a oltranza.

La società ha avviato la procedura di licenziamento per 57 lavoratori. La precedente assemblea dei dipendenti, in assenza di risposte dall’azienda aveva deciso di proseguire nella protesta. La decisione non è stata modificata dopo l’avvio della trattativa, che non ha portato al momento a risultati concreti.

Lo stabilimento di Mozzate è specializzato nella produzione e vendita di rotoli di tessuto non tessuto per la realizzazione di salviette. La volontà dell’azienda è di interrompere la produzione, che al momento è ferma, entro l’estate. Dei 92 lavoratori totali, rimarranno in servizio solo i dipendenti dei reparti amministrativo e commerciale. I lavoratori dell’azienda di Mozzate sono in sciopero dal 22 gennaio scorso.