Monete d’oro di Como: quattro pareti indipendenti. E ancora: oggetti suddivisi in cinque gruppi tematici, secondo le diverse epoche storiche e fotografie e video che mostrano le attività di scavo che hanno portato alla scoperta del tesoro comasco.

In questo modo sarà creato il nuovo spazio espositivo che ospiterà le mille monete d’oro rinvenute sotto l’ex teatro Cressoni di via Diaz durante i lavori di scavo.

Nei mesi scorsi la giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato il progetto definitivo per l’intervento di allestimento museale del tesoro di Como nell’ex Chiesa delle Orfanelle che si trova all’interno del Museo. Infine ad arricchire la collezione museale anche una proiezione video con le immagini del ritrovamento delle monete e giochi di luce come la cascata d’oro in movimento.

Si dovrà però attendere il prossimo Natale per poter vedere esposto in città il “tesoro di Como”. L’inaugurazione della mostra è prevista per dicembre.