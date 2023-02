Lungolago di Como. Nei giorni scorsi la simulazione del funzionamento delle paratie, con pochi pannelli montati. Poi sul finire della scorsa settimana sollevate più barriere. Un’operazione che rende l’idea di cosa accadrà in caso di esondazione in città. In queste ore i cittadini che passeggiano sul lungolago di Como hanno notato gli alberi piantati nel primo tratto già pavimentato. Quello che va da Sant’Agostino a piazza Cavour, dove erano stati lasciati gli spazi. La piantumazione rientra sempre nel progetto regionale. Mentre dovrebbe partire ora anche l’intervento in capo all’amministrazione cittadina per quanto riguarda gli arredi. I lavori sono stati annunciati per la metà di febbraio, al momento però non sono ancora partiti.