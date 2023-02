E’ ancora tempo di Carnevale nei comuni comaschi che seguono il rito Ambrosiano.

Ad Erba ad esempio è in programma domani la sfilata per le vie del centro dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Il ritrovo è fissato in piazza Prepositurale alle 14,30. Alle 15 il corteo partirà e percorrerà il percorso cittadino che si snoderà lungo corso XXV Aprile, via Leopardi, piazza Matteotti, via Segantini. E poi ancora piazza Padania, via Dante e corso XXV Aprile , via Volta e arrivo in piazza Vittorio Veneto.

A Cantù domani l’ultima sfilata

Domani a Cantù è in programma l’ultima sfilata dei carri per le vie del centro città. In tanti hanno già ammirato i 7 carri nelle sfilate precedenti.