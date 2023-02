Estetica, Spa, design del capello e attività fisica. Gli operatori dei quattro settori si sono dati appuntamento domani e lunedì a Lariofiere di Erba. Tornano infatti i “Beauty days”, le giornate dedicate al benessere e alla cura del corpo.

Il primo giorno, domani, sarà interamente dedicato ai consumatori finali, il lunedì invece sarà riservato ai professionisti del settore. Estetisti, parrucchieri e poi ancora spazio al mondo delle spa e a quello del fitness, alle aziende e alle scuole. Sono in programma anche dimostrazioni e incontri con i professionisti, momenti insomma di approfondimento e dialogo per scoprire le nuove tendenze beauty, le innovative tecniche wellness e approfondire interessi con i professionisti del settore. Tra i volti noti Diego Dalla Palma e Paolo Guatelli. Non mancheranno ovviamente le occasione per fare rete e creare nuove opportunità di lavoro.

Sul palco di beauty days, ci sarà poi spazio per le performance dimostrative su novità, manualità e tecnologie esclusive. Come ha spiegato il presidente di lariofiere Fabio Dadati, sarà un prima edizione ma con già uno sguardo al futuro. “Un appuntamento che abbraccia tanti ambiti diversi e che potrà espandersi in futuro anche all’hotellerie” ha detto Dadati.

Una fiera, creata dalle associazioni di riferimento con il contributo della Camera di Commercio di Como e Lecco, che arriva in un periodo incoraggiante sul fronte delle previsioni di crescita dei consumi del comparto, che ha radici nel periodo più difficile della pandemia quando si è riscoperto il desiderio di benessere.