Posticipo della giornata numero 23 del Girone Verde di Serie A2 per la Pallacanestro Cantù, che lunedì 27 febbraio alle 20.30 ospiterà sul parquet casalingo di Desio Latina. All’andata gli uomini di coach Meo Sacchetti vinsero per 62-81 con assoluto protagonista l’asse formato da Roko Rogic e Dario Hunt (38 punti in due). I biancoblù vengono dal turno di riposo della scorsa settimana e occupano al momento il primo posto in classifica a quota 32 punti, a pari merito con Cremona che però ha disputato una gara in più. Latina è ottava a 14 punti.

Ex di turno il play/guardia Salvatore Parrillo, che ha vestito la maglia di Cantù dal 2016 al 2019, e il play italo-dominicano Yancarlos Rodríguez, che è stato in Brianza nel 2019/2020.

Sacchetti: “Vogliamo chiudere bene le ultime quattro partite della stagione regolare”

«Filippo Baldi Rossi è recuperato e si sta allenando regolarmente, mentre Matteo Da Ros ha iniziato ad allenarsi con i contatti – conferma coach Meo Sacchetti alla vigilia del match -. Al momento siamo al completo e stiamo lavorando in maniera intensa. Vogliamo chiudere bene le ultime quattro partite della stagione regolare. Dobbiamo cancellare quello che di buono avevamo fatto a Latina, dove avevamo vinto bene. Non dobbiamo ripetere gli errori commessi con Piacenza, quando abbiamo vinto al meglio in casa loro e poi abbiamo perso a Desio. Non bisogna prendere questo impegno sottogamba. A livello di mercato stiamo valutando alcuni giocatori, vediamo cosa si muove e se riusciamo a inserire qualcuno che ci può aiutare».