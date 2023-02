Siccità in Lombardia, l’emergenza arriva a Palazzo Chigi. Vertice in Regione venerdì. Riunioni con un unico obiettivo: individuare soluzioni concrete in un momento di particolare attenzione.

“Passiamo ad affrontare questo tema con concretezza. Ed è questo l’obiettivo del Tavolo interministeriale per l’emergenza idrica e la siccità previsto per domani 1° marzo alle 11,30 a Palazzo Chigi”. Lo ha annunciato questa mattina il sottosegretario al Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), Alessandro Morelli, ospite della Navigazione Laghi nell’ambito della visita sul lago di Garda per verificare lo stato dei fondali.“L’obiettivo è – ha detto Morelli – oltre a tamponare in tempi brevi le difficoltà del momento, dare avvio ad una discussione seria capace di mettere in campo una pianificazione e una progettualità”.

Vertice in settimana anche in Regione Lombardia e precisamente venerdì 3 marzo. “Si tratta – spiega il presidente Fontana – di un momento di particolare attenzione per il sistema produttivo lombardo, come lo scorso anno dovremo fare i conti con la siccità. Il 3 marzo condivideremo con tutti i soggetti coinvolti quali strategie e azioni possono essere messe in campo per gestire la prossima stagione estiva”.

I dati relativi al Lario da ormai quasi due anni, sono preceduti dal segno meno. In base all’aggiornamento degli Enti regolatori dei grandi laghi, si attesta a -8 centimetri sotto lo zero idrometrico. Ma non è differente la situazione degli altri bacini del Nord. Un deficit che secondo il Consiglio nazionale delle ricerche potrebbe sanarsi al nord con 50 giorni di pioggia costante e non troppo intensa.