Bus turistici via da piazza Roma e nuovi posti auto. “Entro Pasqua i pullman saranno spostati da piazza Roma in viale Innocenzo XI”. A dirlo è l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo che fa il punto sui lavori.

Il cantiere in tangenziale a Como – partito con alcune settimane di ritardo rispetto al previsto – dovrebbe concludersi a breve. “Tra massimo quindici giorni i lavori nell’area che riguarda viale Innocenzo XI e via Barelli saranno terminati”, spiega ancora l’assessore. Negli interventi rientra la sistemazione dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche oltre a nuove infrastrutture stradali. Nel dettaglio in Innocenzo XI – nell’area adiacente all’hotel – saranno realizzati tre spazi per i bus turistici.

Per l’intervento la giunta comasca ha stanziato complessivamente 99mila euro. Il progetto rientra nella mini rivoluzione annunciata nei mesi scorsi dal sindaco Alessandro Rapinese, ossia l’addio ai bus turistici da piazza Roma e alle auto da piazza Perretta. “Finalmente non avremo più bus in giro per la città. Una volta fatti scendere i passeggeri, i pullman dovranno dirigersi in via Regina Teodolinda e posteggiare negli spazi dedicati. Così non impatteranno più sulla città”, aveva spiegato il primo cittadino.

Proprio in piazza Roma verranno ricavati gli stalli gialli per i residenti che saranno eliminati in piazza Perretta, che sarà quindi un’area centrale da utilizzare per manifestazioni ed eventi.

Una volta dunque completata l’area della tangenziale e quella di piazza Roma, lo step successivo sarà il trasloco dei bus e delle auto dei residenti. Intanto Palazzo Cernezzi assicura che entro Pasqua l’operazione sarà conclusa.