Incidente sull’autostrada A9 all’interno della galleria San Fermo che in questo momento è a doppio senso di circolazione per i lavori in corso nell’altro tunnel. Lavori ripresi nella giornata di ieri e già molto impattanti per quanto riguarda la viabilità.

Coinvolti nello schianto, avvenuto poco dopo le 8, un’auto e un furgone. Dinamica ancora da chiarire. Coinvolte due persone, un uomo e una donna entrambi di 29 anni, feriti e trasportati in codice giallo e verde (quindi media e lieve criticità) all’ospedale Sant’Anna per accertamenti. Oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco. E la polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso In direzione Svizzera il traffico è stato interrotto. Autostrada riaperta poco prima delle 11.