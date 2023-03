Giornata Mondiale del Rene: giovedì 9 marzo dalle 9 alle 13 medici ed infermieri della Nefrologia e Dialisi di Asst Lariana saranno a Como in piazza Grimoldi e in via Napoleona alla Casa di Comunità in occasione della Giornata Mondiale del Rene.

Sarà possibile effettuare il test delle urine (in alternativa sarà possibile consegnare ai sanitari un campione di urine del mattino raccolto negli appositi contenitori), la misurazione della pressione arteriosa e dell’indice di massa corporea.

A ogni cittadino che si sottoporrà ai controlli (e per i quali non sono necessarie prenotazione e impegnativa) sarà rilasciato un foglio con i risultati e i valori rilevati e, nei casi che lo necessitino, suggerito il percorso da intraprendere.

In piazza Grimoldi l’iniziativa vede la collaborazione della Croce Rossa di Como che mette a disposizione un proprio automezzo all’interno del quale saranno effettuati i colloqui e le visite. In via Napoleona, i controlli saranno effettuati al piano terra del Monoblocco.

Obiettivo della Giornata Mondiale del Rene, promossa dalla Fondazione Italiana del Rene, dalla Società Italiana di Nefrologia, con la collaborazione di Croce Rossa, è ricordare l’importanza fondamentale dei reni per la salute e sensibilizzare l’opinione pubblica su un insieme di patologie in continuo aumento e che possono condurre, se non prevenute, a dialisi e trapianto.