A Turate si continua a lavorare per spegnere gli ultimi focolai. Vigili del fuoco anche oggi in via Como nell’azienda Buzzi, specializzata nella lavorazione e il commercio delle carni dove ieri mattina si è sviluppato un vasto incendio. La colonna di fumo era visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto per l’intera giornata hanno lavorato 14 squadre, con una quarantina di pompieri in tutto, da Como, Appiano Gentile, Lomazzo e da altre province limitrofe.

In mattina l’invito del comune ai cittadini era di non aprire le finestre, in attesa dell’intervento dei tecnici ambientali di Arpa Lombardia. I controlli hanno poi accertato l’assenza di sostanze tossiche nell’aria e di conseguenza revocate le misure cautelative.

Ancora in fase di ricostruzione le cause del rogo. L’immobile dichiarato inagibile. Non si sono registrati feriti. Sul posto anche i carabinieri di Turate.

Ingente mobilitazione a Turate

Una domenica di ingente mobilitazione per il comune di Turate. Un intero paese in apprensione. Solidarietà anche dalla vicina l’AgroCarni, società agricola che in un primo momento sembrava essere stata coinvolta. “Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli organi di competenza – si legge in un comunicato ufficiale diramato nelle scorse ore – l’incendio è stato domato prima che raggiungesse il nostro stabile. Siamo vicini alla famiglia Buzzi e a tutti i dipendenti nonché davvero dispiaciuti per l’accaduto”.