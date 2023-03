Vettura in fiamme sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Per cause ancora da chiarire, un veicolo in transito ha preso fuoco in direzione nord, all’altezza del casello di Grandate.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dalla sede centrale di via Valleggio per spegnere l’incendio e rimettere in sicurezza la strada. Nessuna conseguenza fortunatamente per le persone sul veicolo.