Girls’ Day . Si è svolto ieri, a Comonext Innovation Hub, l’evento conclusivo della nuova edizione del Girls’ Day, l’iniziativa della Camera di Commercio di Como-Lecco realizzata in collaborazione con il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile, che ha l’obiettivo di contribuire ad avvicinare le allieve delle scuole medie inferiori a settori finora ritenuti “inconsueti per ragazze” (in particolare quelli tecnici, artigiani e scientifici).

Hanno presenziato il vice-presidente dell’Ente Lorenzo Riva che, raccontando la propria esperienza in azienda, ha incoraggiato la platea a non arrendersi mai e a realizzare i propri sogni e, da remoto, la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Antonella Mazzoccato.

Tre classi, per un totale di 37 ragazze, hanno raccolto la sfida. Gli Istituti aderenti sono stati, per la provincia di Como, gli I.C. Magistri Intelvesi e Como Lago, mentre per quella di Lecco, I.C.S. “Don Piero Pointinger” de La Valletta Brianza. Inoltre hanno coordinato la parte web, realizzando una serie di video all’interno di alcune delle aziende ospitanti, due classi del corso Audivisivo (in PCTO) e alcuni docenti dell’IIS Leonardo Da Vinci-Ripamonti.