Abbondino d’Oro di Como, cambiano le regole: una sola benemerenza civica ogni anno. La nuova amministrazione comunale ha modificato infatti il regolamento per l’attribuzione delle civiche benemerenze.

Come noto, la massima onorificenza cittadina, viene assegnata a persone ed enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Como, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

La civica benemerenza è costituita da diploma e medaglia che formano l’Attestato di Civica Benemerenza, denominato appunto Abbondino d’oro.

In particolare all’articolo 7 del nuovo regolamento si legge che “la Commissione decide per l’attribuzione di una sola civica benemerenza per ciascun anno civile, mediante un’unica votazione in forma palese per appello nominale a maggioranza dei membri presenti”.

Negli ultimi anni la tendenza è stata ad assegnare l’Abbondino d’oro a un massimo di tre enti o persone. Guardando ancora più indietro nel passato la massima onorificenza cittadina in alcuni casi è stata assegnata anche a più di cinque persone.