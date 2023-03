Giardini a lago di Como. I lavori di riqualificazione dei giardini a lago di Como partiranno da giugno, e precisamente il 12 giugno. Ad annunciare la data è stato il sindaco della città Alessandro Rapinese.

“La consegna del cantiere è stata fissata per il 12 giugno”, ha detto il primo cittadino.

Nei giorni scorsi l’appalto per la riqualificazione è stato affidato a all’impresa Letizia Raffaele con sede a Casal di Principe, in provincia di Caserta, con il consorzio Krea Srl di Acireale (Catania).

La procedura negoziata aperta dal Comune di Como lo scorso dicembre ha riscosso notevole attenzione, vista la partecipazione in massa all’iter. In totale avevano partecipato alla manifestazione 57 operatori economici. Alla proceduta negoziata sono state poi invitate 20 imprese. Infine lo scorso 24 gennaio risultavano ammessi otto operatori economici, due con riserva. Ora è stata pubblicata la determina con l’aggiudicazione.

L’azienda campana si è aggiudicata l’appalto per un milione e 769mila euro. Il cantiere dovrebbe durare un anno.

Restando sul lungolago lunedì 13 marzo dovrebbero partire gli interventi procedutici all’avvio dei lavori per i nuovi arredi urbani del lungolago cittadino. “Si tratta di interventi sull’acqua necessari per poter poi avviare il cantiere per gli arredi”, ha spiegato ancora Rapinese. Sulla partenza del cantiere pesano i vicini lavori nella zona di via Manzoni e largo Leopardi che a quella data dovrebbero essere arrivati al rifacimento del marciapiede del primo tratto di Lungo Lario Trieste. Bisognerà capire l’impatto sulla viabilità di due cantieri così ravvicinati e, nel caso, capire come e se procedere.

Intanto sul cantiere delle paratie, secondo l’ultimo cronoprogramma aggiornato dalla Regione Lombardia, che dal 2016 ha in mano la maxi opera, il tratto da Sant’Agostino a piazza Cavour sarà consegnato, entro il mese di marzo. Nel 2024 poi la conclusione di tutta l’opera.