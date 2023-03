Rotatoria di Villa Olmo a Como, terminati i lavori. Nei giorni scorsi la ditta incaricata dal Comune degli interventi per la realizzazione dell’opera viabilista ha rimosso i new jersey in plastica che delimitavano il rondò. L’opera è dunque terminata e regola il traffico in uno degli incroci considerato tra i più pericolosi della città.

Dovrà essere ultimata nel corso delle prossime settimana la parte del verde, l’aiuola al centro della rotatoria. I lavori per la rotatoria all’incrocio tra via Bellinzona e via Per Cernobbio sono stati progettati durante l’amministrazione guidata da Mario Landriscina e avviati soltanto lo scorso mese di ottobre. Occorre inoltre ricordare che l’avvio del cantiere ha subito numerosi stop e slittamenti, da ultimo quello a causa di alcuni problemi legati all’aggiudicazione della gara. Poi ad agosto l’appalto è stato assegnato alla seconda azienda classificata per un importo complessivo di 325mila euro.

Come nel caso del rondò di piazza San Rocco anche per Villa Olmo, inizialmente è stata creata una rotonda provvisoria poi resa definitiva.

Ora l’opera è stata finalmente realizzata, come detto, manca soltanto la parte relativa al verde. Si tratta di un’opera molto attesa soprattutto sul fronte della sicurezza stradale visti i numerosi incidenti che si verificano ogni anno all’intersezione viabilistica.