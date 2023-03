Transenne e reti da cantiere in via Regina Teodolinda a Como oramai da mesi. Il motivo: il possibile cedimento del muro che costeggia la strada. Il tratto dall’Agenzia delle Dogane verso Sant’Abbondio è in queste condizioni da diverso tempo.

“I lavori sono di competenza della proprietà che affitta i locali all’Agenzia delle Dogane”. Spiega il direttore Luca Pignanelli. “Nel 2020 abbiamo visto che parte del muro stava cedendo e siamo intervenuti in urgenza per puntellarlo. La parete dunque risulta transennata in attesa di un ripristino definitivo. Si tratta di lavori molto complessi, per i quali è stata interessata anche la soprintendenza. Periodicamente vengono effettuati dei sopralluoghi per verificarne lo stato ma – conclude il direttore – il cantiere vero e proprio deve ancora partire”

Anche il sindaco Alessandro Rapinese ha spiegato di essersi messo in contatto con la proprietà, “Attendiamo risposte” ha precisato.

Bus turistici in via Regina Teodolinda

Intanto un’altra valutazione si aggiunge, in quella zona dovrebbe tornare la sosta degli autobus turistici. Bisognerà capire però l’impatto dei lavori sugli stalli a disposizione. Entro Pasqua – aveva spiegato il Comune – i pullman saranno infatti spostati da piazza Roma in viale Innocenzo XI. Una volta fatti scendere i passeggeri i mezzi dovranno poi dirigersi proprio in via Regina Teodolinda e posteggiare negli spazi dedicati, resta da capire – appunto – se lungo via Regina Teodolinda anche questi spazi vicino all’Agenzia delle Dogane torneranno a disposizione e quando.