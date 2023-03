Ragazzini in gita scolastica aggrediti senza apparente motivo in via Plinio a Como. Fermato dalla polizia un 23enne brasiliano. Con altri due giovani di 17 e 18 anni avrebbe picchiato due 15enni arrivati sul Lario dalla provincia di Salerno con i compagni di classe. Gli adolescenti hanno riportato ferite che fortunatamente non sarebbero gravi.

La rissa è scoppiata ieri pomeriggio. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di alcuni testimoni. Questi hanno parlato di ragazzi che si stavano picchiando.

I poliziotti hanno trovato i due 15enni a terra, feriti al volto. I testimoni hanno indicato i presunti responsabili dell’aggressione, un 23enne di origini brasiliane irregolare in Italia, un 17enne dello Sri-Lanka residente a Como e un 18enne nato a Como residente nel milanese. Secondo quanto accertato dagli agenti, mentre i due 15enni in gita con i compagni stavano entrando in un locale per mangiare, sarebbero stati provocati e insultati senza apparente motivo dai tre giovani.

La reazione è stata immediata e la discussione è degenerata in violenza, con i 15ennei campani colpiti con calci e pugni. Gli agenti delle volanti, dopo avere visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno accompagnato in questura i ragazzi coinvolti.

Il 23enne brasiliano si è rifiutato di fornire le generalità e ha iniziato a inveire contro gli agenti cercando di prenderli a calci. E’ stato indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato disposto il trasferimento al centro di permanenza e rimpatri di Gradisca di Isonzo, in provincia di Gorizia.