Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, contro il Comune di Como e il nuovo regolamento per i servizi dell’infanzia finito sotto ai riflettori in questi giorni. Al centro la volontà dichiarata dalla giunta di multare i genitori che accumulano quattro ritardi (anche non consecutivi) in entrata o in uscita agli asili nido. La sanzione da 50 euro -da nuovo regolamento – sta facendo discutere le famiglie e ha acceso il dibattito politico.



Un dibattito in cui è entrato anche il vicepremier e leader della Lega con un post sui social. “Multa di 50 euro se mamma o papà portano il figlio in ritardo all’asilo?” domanda Salvini. “Un po’ di rispetto per le famiglie e i loro problemi quotidiani non guasterebbe, spero che il Comune di Como ritiri questa sciocchezza”.



Il nuovo regolamento approderà in consiglio comunale la prossima settimana.

Di seguito il passaggio del nuovo regolamento (QUi la versione integrale)