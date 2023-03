La Pallacanestro Cantù attende domani alle 17 al PalaDesio Torino per la 25esima giornata del girone verde di serie A2. In classifica i brianzoli di coach Meo Sacchetti sono primi a quota 36 punti insieme alla Vanoli Cremona, che ha però una gara in più. I torinesi invece sono quarti a 29 punti, con una penalizzazione di tre punti legata a un ritardo nell’iscrizione al campionato.

Entrambe le squadre sono reduci dai ko nelle semifinali di Coppa Italia di Busto Arsizio. Cantù deve riscattare anche una seconda sconfitta, quella del 15 marzo scorso nel recupero della sfida con Agrigento. Nel girone d’andata Cantù si era imposta a Torino 71-90. Le due formazioni si sono già incrociate quest’anno anche in Supercoppa a settembre.

“Arriva Torino ed è una sfida molto importante per noi, perché abbiamo voglia di dimostrare che ci siamo – conferma coach Sacchetti – Torino è un’ottima squadra, che ha avuto la tegola dei punti di penalizzazione e che forse verrà a Desio priva di De Vico. Da parte nostra serviranno intensità e cattiveria. La sberla contro Cento credo e spero che sia servita. Vorrei iniziare la partita in un altro modo rispetto alla semifinale di Coppa Italia, in cui sia in avvio di gara sia a inizio secondo tempo non mi è piaciuto l’atteggiamento”.

“La gara con Cento spero che ci possa servire da lezione anche per le gare da dentro e fuori dei playoff – aggiunge – Dispiace per la Coppa Italia, come anche prima per la Supercoppa, ma abbiamo giocato contro una signora squadra e ora ci rituffiamo nel campionato, che è l’obiettivo più importante”.