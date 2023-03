Arredi urbani del lungolago cittadino, entro fine mese dovrebbero essere pronte le fioriere. Infatti entro la fine di marzo dovrebbe aprire a cittadini e turisti il tratto di lungolago tra Sant’Agostino e la darsena. I lavori di competenza regionale sono infatti terminati da settimane mentre manca ancora la parte relativa agli arredi, in capo all’amministrazione cittadina, quindi aiuole, piante e panchine.

Soltanto a inizio settimana sono stati avviati i lavori all’impianto idrico in viale Geno. Interventi propedeutici all’avvio del cantiere degli arredi che ad oggi ancora non è iniziato. Il sindaco di Como Alessandro Rapinese torna a rassicurare sui tempi: “La prossima settimana la fioriera circolare e quella quadrata saranno realizzate”.

Intanto slitta la riapertura di piazza Cavour per la fine del mese. Il cronoprogramma era stato scandito durante l’ultimo sopralluogo dei vertici di Regione Lombardia al cantiere lo scorso febbraio, quando avevano assicurato che il tratto tra Sant’Agostino a piazza Cavour sarebbe stato pronto per marzo. Come detto non sarà così. Per quanto riguarda la piazza la parte delle lavorazioni più complesse è quasi ultimata, manca infatti la realizzazione della scalinata che sarà traslata più avanti rispetto alla precedente. Poi si procederà con gli interventi considerati più veloci, come la realizzazione della biglietteria e infine la posa del porfido.

Anche il “salotto” del capoluogo lariano è da qualche settimana in parte inaccessibile a comaschi e turisti, bloccato dai lavori che impediscono il passaggio. Interventi legati al cantiere delle paratie, e in particolare alle linee di drenaggio delle acque piovane. A causa degli interventi a partire dalla prossima settimana e precisamente da lunedì 20 marzo e fino a mercoledì 5 aprile, saranno chiuse al traffico le corsie del lungolago, una per volta secondo l’avanzare del cantiere e garantendo sempre il transito della corsia – su un’unica fila – in direzione dello stadio cittadino. Ai provvedimenti viabilistici si associano inoltre modifiche che riguardano il trasporto pubblico locale, i taxi e le auto a noleggio con conducente (NCC). Sul sito di Asf Autolinee è possibile conoscere il dettaglio delle modifiche al servizio.