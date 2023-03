Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport annuncia che le domande di aiuto sociale speciale per l’anno scolastico 2023-2024 a favore di allievi che non sono in grado di frequentare la scuola pubblica, vanno presentate entro il prossimo 30 settembre 2023. Per ottenere una risposta prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 è consigliabile inoltrare le domande entro il 31 maggio 2023.

L’aiuto sociale speciale è concesso alla famiglia per consentire la frequenza dei propri figli nei diversi ordini di scuola dell’obbligo in Ticino (a partire dai 4 anni per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private parificate), se essi non sono in grado di frequentare la scuola pubblica a seguito di comprovate necessità di ordine sociale. Un’apposita commissione valuta le motivazioni di ordine sociale: se esse sono accolte può essere concesso un aiuto finanziario secondo i criteri degli assegni di studio per la copertura delle spese relative alla frequenza della scuola privata parificata.

Il modulo per la richiesta di un aiuto sociale speciale relativo all’anno scolastico 2023-2024 può essere richiesto direttamente all’Ufficio degli aiuti allo studio, alla Sezione dell’insegnamento medio oppure scaricato dal sito www.ti.ch/aiutistudio. Le domande vanno inoltrate unicamente all’Ufficio degli aiuti allo studio entro il 30 settembre 2023. Per ottenere una risposta prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 è consigliabile inoltrare le domande entro il 31 maggio 2023. Per le richieste presentate dopo il termine ufficiale l’aiuto verrà assegnato solo per il periodo che intercorre tra il primo giorno del mese dell’inoltro della domanda e la fine dell’anno scolastico.