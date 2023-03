Como. Passaggi a livello di Como e tempi di attesa. Sulla questione interviene Svolta Civica con le parole del capogruppo in consiglio comunale Vittorio Nessi.

“Como soffre, da troppo tempo, per i problemi legati a un traffico eccessivo e malgovernato – si legge nella nota stampa – Le difficoltà si sono aggravate con l’istallazione sulla tratta ferroviaria Camerlata – Como dei sistemi di sicurezza imposti dai regolamenti europei. Per ovviare a questa situazione abbiamo chiesto all’arch. Cesare Coerezza, esperto di trasporti, un contributo per ridurre le criticità della circolazione ferroviaria”.

Sono tre le ipotesi individuate dall’architetto per risolvere le criticità legate ai passaggi a livello. La prima riguarda il passaggio di Como Borghi da stazione a semplice fermata. Le fermate – infatti – non sono utilizzate per effettuare incroci e precedenze e quindi si eviterebbero chiusure. La seconda prevede l’affidamento della gestione a un dirigente del movimento. Infine la terza ipotesi, più idonea però per le linee a scarso traffico, indica un sistema “a spola” dei treni, dove si eviterebbe qualsiasi sistema di blocco.