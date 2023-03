Apertura ufficiale della stagione 2023 a Villa Carlotta. Oggi la visita e il percorso sensoriale in presenza mentre domani il tour con degustazione di prodotti del territorio. Dal primo aprile, in programma le visite tematiche: il filo rosso la botanica. Il primo evento in programma. “L’attimo fuggente, la camelia”, alle ore 10.30, 12.30, 14.30. Il 2022, con oltre 200 mila visitatori, ha fatto registrare numeri che non si vedevano dal 2019, premiando una stagione ricca di eventi e proposte culturali fra cui le mostre legate alle celebrazioni per il bicentenario della morte di Antonio Canova. L’arte contemporanea sarà ancora una volta protagonista, sia in museo che in giardino, dove sono in corso i lavori previsti nell’ambito del progetto “Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio” con cui l’Ente Villa Carlotta ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intento è di aprire al pubblico altri spazi di visita del giardino per valorizzare i numerosi percorsi che dalla villa conducevano nella zona alta del compendio.

