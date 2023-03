Parcheggio nell’area ex Stecav di Como, verso il via libera della Soprintendenza. Il sindaco della città Alessandro Rapinese è tornato a ribadire la volontà di risistemare l’area, attualmente occupata da un numero ridotto di posti auto a pagamento, in modo che possa trasformarsi in una zona di sosta più capiente, al servizio del centro città.

“Abbiamo avviato la pratica subito alla Soprintendenza ma siamo fermi da mesi. La scorsa settimana avrebbero dovuto valutare l’istanza e siamo in attesa dell’esito che al massimo arriverà giovedì prossimo – ha detto Rapinese aggiungendo – Ho sentito il Soprintendente e mi ha detto che non dovrebbero esserci problemi, attendo però la risposta per procedere”.

In campagna elettorale Rapinese aveva espresso la volontà di creare nuovi posti auto in città, indicando alcune zone, come l’area ex Ticosa con 650 nuovi stalli e almeno 350 da ricavare nell’area ex Stecav di viale Innocenzo XI. Su quest’ultima come tempistiche per la realizzazione di nuovi posti auto il primo cittadino aveva indicato un arco di tre anni.