Bella e convincente vittoria del Como nella gara di cartello contro il Parma andata in scena oggi allo stadio Sinigaglia davanti a quasi 6mila spettatori. I lariani si sono imposti per 2-0 contro la formazione allenata da mister Fabio Pecchia. Per gli azzurri una rete per tempo.

Il vantaggio al 5′ della prima parte con un potente diagonale di Cerri (letteralmente scatenato contro la squadra della sua città) imbeccato da Ioannou. Il raddoppio all’8′ della seconda frazione con una punizione calciata da Arrigoni. In campo fin dal primo minuto i campioni del mondo: Buffon per il Parma, Fabregas per il Como. Ma lo spagnolo è dovuto uscire per infortunio alla fine della parte iniziale, sostituito dall’autore del gol Arrigoni.

La squadra di mister Moreno Longo giunge nel migliore dei modi alla pausa di campionato, al decimo posto, nella parte sinistra della classifica. Alla ripresa del torneo, sabato 1 aprile alle 14, gli azzurri sono attesi dalla trasferta di Venezia