Tre denunce in un solo giorno alla motorizzazione per altrettanti tentativi di superare con l’inganno l’esame teorico della patente. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti ieri mattina. Sono intervenuti poi di nuovo nel pomeriggio negli uffici della motorizzazione, in via Tentorio. Gli esaminatori avevano segnalato candidati in atteggiamento sospetto.

Al termine dei controlli, denunciati dai poliziotti tre “furbetti”. Un 47enne del Bangladesh residente a Milano, un 31enne nato in Iraq e residente a Como e un pakistano di 38 anni residente in città. Tutti sono stati trovati in possesso di strumenti per comunicare con un suggeritore esterno e per mostrare la scheda con le domande, in modo da ottenere le risposte.

Sono stati denunciati in base è quanto previsto dalla legge 475 del 1925, che punisce chiunque presenti opere di altri per superare esami o concorsi pubblici.