Comune di Como. Il sindaco della città Alessandro Rapinese annuncia l’intenzione di ricandidarsi al termine del proprio mandato. Lo ha detto ieri sera durante il consiglio comunale spiegando: “Nonostante il fatto che io oggi sia sindaco ho un tale rispetto per quella che è la democrazia e la minoranza che non disdegnerei alla fine di questo mandato se dovessero bocciarmi come ricandidatura – e mi ricandiderò – sarebbe comunque bellissimo tornare all’opposizione”.

Rapinese ha poi aggiunto: “La mia storia è l’opposizione e non disdegno di tornarci se il compromesso del governo è inseguire il consenso. Non sono io che inseguo il consenso, è il consenso che insegue me. E cento volte mi avete riso alle spalle perché avevo atteggiamenti non convenzionali, additato come quello che nessuno si sarebbe filato. E invece sono qui proprio perché non sono convenzionale, non inseguo il consenso e non dico le cose che dite voi, ma le cose le faccio”.