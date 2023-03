Asili nido di Como e multa ai genitori in ritardo, via libera al nuovo regolamento dal consiglio comunale. Ieri sera a Palazzo Cernezzi è tornata a riunirsi l’assemblea cittadina per discutere ancora delle modifiche che a breve scatteranno in città e che riguardano i servizi alla prima infanzia.

Asili nido di Como e multa ai genitori in ritardo

Sono stati 21 i voti favorevoli, nove i contrari e nessun astenuto. Via libera dunque all’applicazione di una multa da 50 euro dopo quattro ritardi, che siano in ingresso o in uscita, anche non consecutivi, nello stesso mese. La notizia delle multe nei giorni scorsi aveva fatto il giro d’Italia. Le sanzioni non sono però l’unica novità. Tra le modifiche anche la formazione delle graduatorie. I criteri sono rimasti gli stessi mentre cambia il punteggio assegnato. Favorite le famiglie residenti a Como e chi lavora a tempo pieno. Infine sulle procedure più snelle per la gestione del servizio in affidamento a terzi, la modifica conferma quanto indicato nei mesi scorsi dalla giunta comunale: ossia l’intenzione di esternalizzare alcuni servizi scolastici.

Bocciati dalla maggioranza di Palazzo Cernezzi tutti i 23 emendamenti presentati al testo. Contrari infine all’approvazione del nuovo regolamento sia gli esponenti di centrosinistra che di centrodestra. Durante la votazione il consigliere comunale del Pd, Patrizia Lissi ha erroneamente votato a favore del testo chiedendo poi la possibilità di poter esprimere nuovamente il parere ma le è stato negato in quando la votazione era stata dichiarata già chiusa dal presidente del consiglio comunale Fulvio Anzaldo.