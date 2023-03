Borsino Immobiliare di Como: il 2022 sia a livello nazionale che provinciale ha visto una crescita delle vendite immobiliari e delle richieste di locazione. Mentre per il 2023 si prevede una stabilizzazione. Sul fronte dei prezzi in provincia di Como si assiste a una situazione disomogenea: il capoluogo, e in particolare la convalle, con valori immobiliari in aumento sia per gli immobili nuovi sia per quelli parzialmente ristrutturati. Più cauto invece sul fronte dei prezzi il mercato in periferia e in provincia.

Oggi le prime anticipazioni in attesa di conoscere tutti i dati del Borsino Immobiliare di Como e provincia che saranno presentati domani pomeriggio nel capoluogo presso l’hotel Sheraton. Novità della nuova edizione il listino degli affitti turistici che riporta i valori settimanali minimi e massimi rilevati per la tipologia più richiesta: un appartamento con cucina, camera matrimoniale, cameretta e bagno. Per questa tipologia – in alta stagione – si va da un minimo di mille a un massimo di 2100 euro settimanali per la città murata ma le località più care si confermano il centro lago, con la zona di Menaggio e Tremezzo, dove i prezzi degli affitti brevi vanno da un minimo di 1100 a 1900 euro e Bellagio da 1300 a 1900 euro.