Luca Levrini è il presidente del comitato nazionale per le celebrazioni del Bimillenario Pliniano.

Un organismo composto da 25 membri: universitari, direttori museali, amministratori pubblici e studiosi provenienti da tutta Italia che avranno il compito di compito di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni per le celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio. Tra i componenti, anche Eike Schmidt, direttore Gallerie degli Uffizi Firenze.

“Le iniziative che proporremo non saranno esclusivamente celebrative, piuttosto di diffusione ed attualizzazione in tutta Italia del saggio e ricchissimo pensiero classico pliniano. – spiega Luca Levrini, presidente anche della Fondazione Volta – Siamo certi, infatti, che la riscoperta e la resa attuale della cultura classica possono essere di concreto stimolo per la crescita sociale e civile; in particolare nelle scuole e nelle famiglie dove, quanto scritto dal Plinio, può essere letto con il beneficio e l’utilità dell’oggi. Sono già oltre 30 le iniziative che abbiamo in animo di sviluppare; oltre queste si auspica che molte realtà culturali del territorio italiano organizzino eventi e richiedano il patrocino morale al Comitato per diffondere il più possibile il patrimonio ed il sapere pliniano”.

Da giovedì 23 marzo sarà online il sito dedicato alle iniziative del Bimillenario Pliniano www.plinio23.it.