Un tempo i locali ospitavano telai e filati, oggi in quegli spazi sono presenti monitor, visori, attrezzature e apparecchi tecnologici. L’ex tessitura Orsenigo di Figino Serenza rinasce e diventa un polo di imprese. Chiusa oltre 20 anni fa la storica azienda del territorio, ora la ripartenza con un’altra proprietà. All’interno aree per la formazione esperienziale e spazi per le prove pratiche. Un esempio di recupero industriale fortemente voluto da Tecnologie d’Impresa, società da oltre 300 dipendenti, che lavora nella gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro.

La nuova sede so chiamerà “La tessitura” in omaggio a quello che l’edificio ha rappresentato.

“Abbiamo rilevato l’edificio nel 2017. In chiave sostenibile abbiamo pensato di recuperare l’esistente senza costruire ex novo. Oggi all’open day erano presenti anche molti ex dipendenti dell’azienda”. Ha spiegato Marta Penati, amministratore delegato Tecnologie d’Impresa. “Un recupero industriale importante per Figino Serenza”

Un’area dismessa per lungo tempo, nel pieno centro del paese, ora, dopo un paio di anni di lavori, torna a vivere. I colori bianco e giallo fanno da filo conduttore, in ogni angolo il richiamo a ciò che fu, vicino alle più moderne tecnologie. Passato, presente e futuro convivono. Un esempio di recupero e di trasformazione replicabile anche in molte altre zone della provincia.