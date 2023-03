Danneggia i lampioni del viale, cerca di entrare in casa del vicino e aggredisce un carabiniere, ferendolo all’occhio. Una 53enne è stata bloccata ieri pomeriggio dai militari dell’Arma della compagnia di Cantù, intervenuti dopo la richiesta di aiuto di un vicino della donna.

La 53enne aveva dato in escandescenze. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Lurago. La donna è stata denunciata per violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. E’ stata poi ricoverata al Sant’Anna per problemi psichici.

I carabinieri di Lurate Caccivio hanno invece fermato un 24enne straniero senza fissa dimora. Il giovane è stato trovato in un’abitazione di un anziano del paese, dove era entrato, probabilmente ubriaco, dopo aver forzato la porta. Si era poi addormentato. I militari dell’Arma lo hanno portato in caserma per gli accertamenti e lo hanno anche trovato in possesso di merci risultate rubate poco prima in un’azienda di Como.

Tra gli interventi eseguiti nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Cantù, stazione di Turate, anche la ricerca e l’arresto di un 37enne destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a 3 anni e mezzo per uso di atto falso, guida in stato di ebbrezza, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Denuncia per furto infine per una 61enne di Cantù accusata di aver rubato cosmetici in un centro commerciale.

I carabinieri sono impegnati anche nel contrasto allo spaccio nelle aree boschive. Nella zona di Fino Mornasco, smantellati quattro bivacchi utilizzati dai pusher. Identificati sei clienti, sequestrati materiali per il confezionamento degli stupefacenti, indumenti e viveri.