Borsino Immobiliare di Como. Nei primi nove mesi del 2022 il numero di compravendite abitative è aumentato del 14,1% nella città di Como e del 9,7% nei comuni minori della provincia. Lo scorso anno dunque, si è stabilito un nuovo record di mercato dal 2007. In uno scenario di ripresa dei flussi turistici, a crescere è anche il mercato degli affitti. Allo stesso modo, i prezzi nel 2022 hanno registrato nel Comasco un aumento stimato in media tra il 6 e l’8 %, trainato anche dall’impennata inflazionistica.

In base ai valori medi rilevati dal borsino immobiliare, un appartamento in zona 1 a Como, e cioè nella città murata, viene venduto a 5.000 euro al m/q se nuovo mentre a 2.800 se in classe energetica G. Valori che risultano più alti rispetto ad altri quartieri cittadini.

Nelle zone 2, 3 A e 3 B infatti, quelle rispettivamente dello stadio, di viale Geno, di via Dante e Crispi, il prezzo al metro quadro si aggira attorno a 4.000 euro in classe A e 2.300 in classe G. Per quanto riguarda via Bixio, via Zezio, viale Varese e Borghi la richiesta scende tra i 3.900 e i 3.500 euro al m/q, sempre considerando un immobile nuovo. Sotto i 3000 euro: Como Sole, Tavernola, Monte Olimpino, Sagnino e Camerlata.

Il borsino delle locazioni rimarca lo stesso andamento dei prezzi. In centro a Como per un monolocale vengono chiesti in media 700 euro, in periferia 500. Per un trilocale fino 1200 euro se in centro e 700 euro se in periferia. In alta stagione, gli affitti turistici invece, oscillano tra i 1000 e 2.100 euro a settimana. Per cercare il risparmio serve dunque allontanarsi dal Lago. Nella Bassa Comasca ad esempio, si riesce a trovare il nuovo a poco meno di 2.000 euro al m/q. Nel Canturino invece servono dai 200 ai 400 euro in più, mentre l’Erbese risulta leggermente più economico rispetto ai dintorni di Cantù.

Nelle località più rinomate del Lago, come Menaggio e Cernobbio per un appartamento nuovo servono più di 3.000 euro al m/q che diventano fino a 4.500 a Bellagio. Decisamente più contenuti i prezzi in Alto Lago, che oscillano tra i 2000 ai 2800 euro al m/q.