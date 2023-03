Stanotte attorno all’1.30 circa incidente stradale a Canzo in via Locatelli. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. Fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente, un uomo di 31 anni portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde per accertamenti. Per rimuovere l’auto e mettere in sicurezza la strada sono intervenuti anche i vigili del fuoco.