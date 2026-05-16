Rovellasca, maltrattamenti sulla moglie. Arrestato un pakistano di 25 anni

I carabinieri della Stazione di Turate hanno arrestato un uomo di 25 anni, di origine pakistana e residente a Rovellasca, per maltrattamenti contro la moglie, una donna italiana di 24 anni. L’intervento dei militari nell’abitazione della coppia è scattato dopo la segnalazione di una violenta lite domestica. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato una situazione di forte tensione. La donna presentava una ferita vicino al sopracciglio sinistro ed era visibilmente scossa. Ha raccontato di essere stata aggredita durante la lite, nel corso della quale sarebbe stata strattonata e colpita con calci e pugni. In un primo momento la vittima ha rifiutato le cure mediche sul posto; poi però è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna per gli accertamenti e le cure necessarie. Dagli accertamenti, è risultato che l’episodio di violenza si sarebbe consumato alla presenza dei figli minori della coppia. Il 25enne è stato quindi portato al Bassone.