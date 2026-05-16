Sole e Concorso d’Eleganza a Cernobbio, viabilità in tilt. Lunghe code a Como e sull’A9

Il ritorno del beltempo unito a una serie di iniziative in primis il Concorso d’Eleganza a Cernobbio tra Villa d’Este e Villa Erba ha letteralmente mandato in tilt la viabilità. Lunghe code sin dal mattino si sono registrate in città e sull’autostrada A9. Ingorghi già da viale Innocenzo XI, tanto che un’automedica in sirena ha fatto fatica a muoversi nel traffico, e poi disagi e rallentamenti in zona stadio e a salire sulla Borgo Vico e la via Per Cernobbio. Sul lungolago auto in fila a causa anche del parziale restringimento di carreggiata con conseguenze fino alla Provinciale Lariana.

Nel pomeriggio la situazione non è migliorata di molto, qualche disagio in meno a Como mentre a Cernobbio gli incolonnamenti sono proseguiti tanto che è stata necessaria la presenza degli agenti della polizia locale per gestire la viabilità.

E domani probabilmente sarà anche peggio con l’apertura al pubblico di ulteriori eventi legati al Concorso d’Eleganza a cui si somma anche la partita del Como contro il Parma, gara che dopo una serie di cambiamenti, è stata fissata a mezzogiorno al Sinigaglia. Va da sé che sono previste le consuete limitazioni per la viabilità e la sosta intorno all’impianto cittadino oltre allo stop & go per consentire l’arrivo dei tifosi e delle stesse squadre. Muoversi in centro sarà a dir poco complicato.