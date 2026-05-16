Stadio Sinigaglia, la curva da riadattare per l’Europa, il sindaco: “Lunedì si saprà tutto”

Stadio di Como, per la curva dei tifosi locali da ricostruire “da lunedì sapremo più o meno tutto, si entra nel vivo”: il sindaco Alessandro Rapinese annuncia novità a brevissimo sulla nuova curva del Sinigaglia, che deve diventare in muratura per permettere ai lariani di giocare in Europa. Con i tubolari, come è adesso, non è ammessa dalle regole Uefa. La volontà, dunque, è ottenere l’omologazione per disputare le partite di coppa sulle rive del Lario.

“A questo progetto si sta lavorando da tempo, si è lavorato moltissimo. – ha detto il sindaco a Etv – Ma non dipende da me. Il nostro obiettivo è che il Como non faccia una partita in Europa fuori dal Sinigaglia. Con le forze del Como 1907 abbiamo un obiettivo comune. Ci stanno sistemando un bene pubblico che, quando io sono diventato sindaco aveva le tapparelle rotte e altri problemi. Abbiamo dei grandi partner, – ha sottolineato Rapinese – noi non abbiamo mai perso un secondo”.

Sempre legato alle strutture sportive, il sindaco, sollecitato, ha toccato il nodo della piscina di Muggiò, chiusa dall’estate del 2019.

“Sulla piscina di Muggiò si è assistito a una delle più becere speculazioni intellettuali che siano mai state fatte, – ha sottolineato Rapinese – perché è stata colpita da un attacco micidiale, sono stati tranciati i cavi e quattro imbecilli – ha dichiarato il sindaco – continuano a dire che non è stata mantenuta. Lì c’è stato un danno irreparabile. Se non ci fosse stato quel problema, nel programma avevamo detto che l’avremmo riavviata nel più breve tempo possibile”. Il sindaco ha dunque riversato la responsabilità della mancata riapertura al danno subito. “Non c’era più un impianto elettrico e per rifarlo potrebbe costare un milione di euro, io un milione per una struttura non perfetta non lo metto. – ha sottolineato – Io so che sto lavorando il più possibile, quello che stiamo facendo con il partenariato pubblico-privato è uno sforzo immane e lo scopo è portarlo in consiglio comunale prima di fine mandato, così come per la Ticosa. Anche lì ci sono state ulteriori riunioni con Acinque e anche loro sono al lavoro”.