Premio Volta: Acinque e EPS annunciano il vincitore, il fisico francese Jean Dalibard

Il fisico francese Jean Dalibard è il vincitore del Premio Alessandro Volta 2025, riconoscimento promosso dalla Società Europea di Fisica (EPS) e da Acinque, multiutility dell’energia.

Il nome è stato annunciato oggi a Vilnius, in Lituania, in occasione dell’assemblea annuale del Consiglio della Società Europea di Fisica (EPS). Ha partecipato anche Matteo Barbera, presidente del Gruppo Acinque e sponsor del premio, che ha presentato la cerimonia di premiazione che si terrà a Como il 2 ottobre 2026, città natale di Alessandro Volta.

Dalibard è un fisico specializzato nell’interazione tra materia e radiazione. Già professore all’École Polytechnique, è oggi ricercatore al Collège de France, istituto di ricerca di alta eccellenza con sede a Parigi.

La giuria del Premio Alessandro Volta ha assegnato il riconoscimento al fisico francese per “i contributi pionieristici al raffreddamento laser e alle interazioni luce-materia, e per i risultati sperimentali e teorici rivoluzionari nella fisica quantistica a molti corpi dei gas ultrafreddi”.