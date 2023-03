Venti euro per un caffè doppio e una bottiglia d’acqua a Como in riva al lago. Lo scontrino è stato pubblicato da una turista lecchese in gita in città. “Como come Capri” ha commentato. Un prezzo che è al centro della discussione, una vicenda di cui si sta parlando in tutta Italia.

Un conto che rilancia la contesa sulle tariffe praticate nei luoghi con vista lago, soprattutto in un periodo in cui i flussi di visitatori sono in costante aumento. E, più in generale, il dibattito riguarda tutti i luoghi del nostro Paese in cui i prezzi sono alti e in costante e vertiginoso aumento.