Se a Como il traffico è andato letteralmente in tilt, soprattutto in mattinata a causa principalmente dei lavori sul lungolago (Leggi qui). Poco prima dell’ora di pranzo un’altra spiacevole sorpresa si è abbattuta sugli automobilisti. In questo caso lungo l’asse per Cernobbio. Poco dopo le 11.30 si è verificato un guasto improvviso all’impianto elettrico della galleria di Cernobbio che ha spento completamente le luci del tunnel, comprese quelle di emergenza. Immediata è scattata la chiusura per consentire l’intervento di ripristino da parte di Anas. Circa un’ora di stop e veicoli deviati verso il centro di Cernobbio. In strettoia sono stati inviati gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità. Le conseguenze – in termini di traffico – si sono sentite fino a Como lungo la Borgovico e oltre. “La galleria era totalmente al buio per questioni di sicurezza era necessario chiudere e intervenire” spiega il sindaco, Matteo Monti, ben consapevole delle ripercussioni.