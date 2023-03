Campo da rugby e piscina Sinigaglia a Como. Il Comune corre ai ripari e lavora alla pubblicazione dei nuovi bandi di gara. Nei giorni scorsi nessuna offerta era arrivata a Palazzo Cernezzi per i lavori di riqualificazione della struttura sportiva di via Longoni. La gara indetta dal Comune per assegnare l’intervento è infatti andata deserta. Per l’opera è previsto un investimento di quasi un milione di euro, finanziato in gran parte con i fondi del Pnrr. Complessivamente, per i lavori sono stati destinati all’amministrazione comunale 766mila euro. Somma alla quale si dovrebbero aggiungere 150mila euro messi a disposizione direttamente da Palazzo Cernezzi per completare il finanziamento dell’intervento.

Passando invece alla piscina Sinigaglia, il bando per i lavori nella vasca era stato annullato dalla giunta comunale. Il motivo: l’impresa a cui era stato assegnato avrebbe chiesto di rivedere i prezzi previsti per alcuni materiali, forniture e lavorazioni.

Ora dunque l’amministrazione comunale dovrà indire – e in tempi brevi – nuove procedure per affidamento dei lavori sia per il campo da rugby in via Longoni sia per la piscina Sinigaglia. “A breve sarà pubblicata una procedura aperta per la struttura sportiva di via Longoni”, spiega il sindaco Alessandro Rapinese. Tra gli interventi previsti la realizzazione di un campo da padel, un nuovo impianto per gli skate, la riqualificazione della pista per i pattinatori, la demolizione e ricostruzione degli spogliatoi, la sistemazione delle aree verdi e la sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo da rugby.

Infine sulla piscina Sinigaglia il primo cittadino spiega: “Anche in questo caso stiamo lavorando alla nuova gara per arrivare il più rapidamente possibile al ripristino dell’impianto”. In questo caso i lavori interesseranno non soltanto il mosaico nella vasca ma anche il rifacimento della sauna e gli interventi di messa in sicurezza dei parapetti della torre tuffi.