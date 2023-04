In pieno giorno, a volto scoperto, senza minimamente nascondersi cinque ragazzini, quattro minorenni e uno da poco 18enne, hanno forzato il cancello di un supermercato a Menaggio e hanno rubato bottiglie di alcolici e generi alimentari. Immortalati dalle telecamere, sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri. Oggi il processo con rito direttissimo in tribunale a Como per l’unico maggiorenne, rimesso in libertà. Gli amici sono stati trasferiti al carcere minorile.

I carabinieri della compagnia di Menaggio sono intervenuti ieri, dopo che il titolare del supermercato preso di mira dalla baby gang ha diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano immortalato il furto.

I militari dell’Arma hanno rintracciato rapidamente tre dei cinque sospettati a Lenno. Avevano parte della refurtiva, sequestrata dai carabinieri. Poco dopo, le forze dell’ordine hanno fermato a Menaggio anche gli altri due presunti complici.

Il maggiorenne è comparso oggi in tribunale a Como per il processo con rito direttissimo. Il giudice non ha convalidato l’arresto. Per il 18enne resta dunque la denuncia a piede libero. Per gli altri quattro ragazzini, un 14enne e due 17enni, procedono le autorità del tribunale minorile.