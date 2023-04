Con la messa della domenica delle Palme, domani, inizieranno le celebrazioni della Settimana Santa, che Espansione Tv, in collaborazione con la Diocesi di Como, seguirà da vicino per accompagnare i fedeli in questo importante momento dell’anno che conduce alla Pasqua.

Domani, dunque, la messa presieduta dal cardinale Oscar Cantoni sarà trasmessa in diretta su Etv. I fedeli che vorranno partecipare alla celebrazione sono invitati a recarsi per le 9.45 alla basilica di San Fedele per prendere i rami di ulivo e di palma. Sempre alle 9.45 inizierà la diretta televisiva. Alle 10 l’inizio della celebrazione con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme la benedizione dei rami quindi la processione verso la Cattedrale, dove inizierà la messa pontificale.

Alle 15 l’esposizione del Crocifisso

Sempre domani, alle 15, il vescovo di Como presiederà la preghiera con l’esposizione del Crocifisso nell’omonimo santuario di viale Varese. E anche quest’anno si rinnova la tradizione del bacio al Crocifisso, cambiato nelle modalità dopo l’emergenza covid. I confratelli e i volontari in servizio in basilica, durante la Settimana Santa, consegneranno una pezzuolina con l’immagine del Crocifisso ai fedeli. in questo modo potranno toccare il Crocifisso mentre sosteranno brevemente in preghiera. L’impegno di Etv si rinnova con l’inizio della settimana, quando verranno trasmesse in diretta le messe feriali delle 7 dei frati minori conventuali dalla chiesa di Sant’Antonio di Padova ad Albate. Appuntamento per lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 aprile.