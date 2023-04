Nuovi parcheggi per i taxi di Como. Arrivano nuove zone per la sosta in città. La novità era stata annunciata nei mesi scorsi dalla giunta di palazzo Cernezzi al margine di diversi incontri con le associazioni dei tassisti comaschi.

I taxi sono stati collocati nelle “vicinanze delle stazioni e in zone maggiormente visibili dalla clientela”, si legge nell’ordinanza del Comune. Nel dettaglio sono stati collocati tre nuovi spazi per i taxi in via Borgovico davanti all’hotel mentre sono stati spostati tre spazi di sosta per i taxi da viale Giulio Cesare a piazzale Gerbetto accanto alla stazione di Como Borghi. I tre spazi di viale Giulio Cesare saranno trasformati in parcheggi delimitati da strisce bianche.

Intanto dopo le festività pasquali è stato fissato un nuovo incontro con i tassisti e i rappresentanti di categoria con il Comune. “Incontreremo i 45 tassisti della città per pianificare insieme gli orari dei nuovi turni”, ha spiegato l’assessore al Commercio di Palazzo Cernezzi, Michele Cappelletti. L’obiettivo è infatti avere più mezzi in città nel periodo da aprile a settembre, ossia nei mesi di maggior affluenza turistica.

In attesa dunque della procedure per le nuove licenze il Comune punta a integrare il servizio taxi a Como. A chiedere infatti interventi risolutivi erano stati nei mesi scorsi proprio i tassisti. “Abbiamo compilato i dati relativi alla procedura per chiedere nuove licenze – ha concluso ancora Cappelletti – A breve incontreremo il presidente della Provincia di Como per fare il punto sulla questione”.