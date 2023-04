In attesa dell’Estate Canturina, si annuncia una primavera ricca di eventi per Cantù.

“Abbiamo iniziato con Valtellina in Festa la scorsa settimana, che si è rivelato un vero e proprio successo, e proseguiremo sino a maggio inoltrato. Le iniziative in programma sono molte, alcune realizzate dall’Amministrazione in collaborazione con Mondovisione, altre, invece, dalle attivissime associazioni del territorio”. Spiega Isabella Girgi, assessore alla Cultura di Cantù.

Si inizia quindi sabato 15 aprile con Giochi in centro in via Matteotti, con un pomeriggio dedicato a giochi propedeutici all’attività motoria per bambini fino ai 10 anni. Si prosegue, poi, con il Festival degli Artisti di Strada, sabato 22 aprile, che animerà le vie del centro. Mentre da venerdì 5 a domenica 7 maggio torna, in piazza Garibaldi, lo street food con Spirito Latino: musica, ballo, artigianato e gastronomia per scoprire la cultura latino – americana.

Sabato 13 maggio sarà, invece, un pomeriggio dedicato alla pittura. Piazza Garibaldi diventerà la tela di un grande disegno realizzato dall’artista Silvia Mauri e colorato dai bambini canturini. Mentre gli studenti del Liceo Artistico Fausto Melotti si dedicheranno a prove di pittura estemporanea lungo le vie del centro.

Infine, dal 25 al 28 maggio, un altro appuntamento sempre in piazza Garibaldi con lo street food, abruzzese in questo caso: Arrosticini vs Bombette.

L’assessore Girgi: “L’obiettivo è ripartire con il territorio”

“Abbiamo già sperimentato come gli eventi stimolino tutto il tessuto sociale ed economico cittadino. L’obiettivo è ripartire con il territorio per far rivivere la città e la comunità. Stiamo già lavorando, ovviamente, alla rassegna estiva per cercare di offrire a Cantù eventi che si sviluppino capillarmente sul territorio, anche nelle frazioni. Per raggiungere questo risultato è necessario il coinvolgimento di tutti: l’Amministrazione c’è ed è disponibile all’ascolto e alla co – progettazione”. Dice l’assessore Girgi.

“Dando vita ad un calendario di eventi primaverili possiamo dare continuità alla programmazione estiva e culturale cittadina, creando un grosso contenitore di iniziative che si snoda, a conti fatti, lungo l’arco dell’intero anno. Da quest’anno si è dato il via ad un percorso più strutturato che vede protagoniste anche le attività commerciale e produttive del centro e delle frazioni. Il programma proposto è un work in progress che può essere implementato sulla base delle esigenze del territorio. L’obiettivo che abbiamo come organizzatori è quello di intavolare un dialogo costante e proattivo con tutte le realtà canturine”. Afferma Dario Galetti, referente Mondovisione Soc. Coop. Soc.