Autosilo Val Mulini di Como, dal primo maggio aumentano le tariffe per i dipendenti (sanitari e non) in servizio in via Napoleona.

Il costo da addebitare salirà a 20 euro al mese (a fronte degli attuali 13 euro) per i dirigenti e a 8,50 per il personale non dirigente. Per comprendere il perché degli aumenti bisogna fare un passo indietro.

L’accordo risale al 2021

Con l’avvio della campagna vaccinale anti-Covid negli spazi del vecchio Sant’Anna era stata inibita ai lavoratori la possibilità di parcheggiare all’interno dell’area. Prevedendo, senza alcun aggravio in termini economici, di poter parcheggiare nell’autosilo Val Mulini. Era il 2021. Si definì un accordo tra Asst Lariana e Comune di Como (precisamente con Como Servizi Urbani, gestore della struttura).

“Negli ultimi due anni – spiega la direzione di Asst Lariana – il presidio ha modificato la sua vocazione originaria trasformandosi in Casa di Comunità. Oggi punto di accesso per servizi sanitari e socio sanitari. Struttura che risponde in particolar modo ai bisogni di salute dei pazienti cronici, fragili e disabili del territorio”. Di conseguenza – si legge nell’avviso diramato – si determina una maggior affluenza di pazienti e accompagnatori.

Cambiano le tariffe

Alla fine dello scorso anno poi il Comune di Como ha informato che per il 2023 non sarebbe più stata garantita la fruizione del parcheggio Val Mulini alle stesse condizioni. Definito il nuovo costo mensile pari a 13 euro al mese per ciascun badge attivato. Per garantire che tutti possano pagare la stessa cifra la quota prevista è rideterminata in 20 euro per il personale dirigenziale e 8,50 per gli altri. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, h 24. Entro il 12 aprile chi è interessato ad ottenere il pass dovrà inviare una mail all’indirizzo parcheggio.valmulini@asst-lariana.it con i propri dati e le targhe da associare.

Richiesti gli stessi importi anche a quei lavoratori ancora autorizzati a parcheggiare all’interno del compendio di via Napoleona (massimo 165 dipendenti).