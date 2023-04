Cantieri e festività pasquali. Non si placano le polemiche sul traffico in città. Gli ultimi giorni hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti comaschi, intrappolati nel traffico legato ai lavori sul lungolago, sommati a quelli dell’autostrada A9 e della Lariana.

Ieri sera in consiglio comunale a sollevare la questione è stato il consigliere di Svolta Civica Vittorio Nessi. “Non esiste una bacchetta magica che, come per incanto, possa far svanire il caos che attanaglia la città – ha detto – Ma l’amministrazione ha il dovere di profondere il massimo sforzo per minimizzare i disagi e per mettere sul tappeto possibili soluzioni di breve, medio e lungo periodo, a partire dal confronto interno ed esterno al Comune che è sin qui mancato, al punto che, per l’ennesima volta, il Prefetto è stato costretto a intervenire per richiamare il sindaco a maggiori collaborazione e pianificazione”.

A replicare è stato il sindaco Alessandro Rapinese. “Stiamo portando avanti lavori in contemporanea e non creiamo nessun disagio. La strozzatura all’altezza di piazza Cavour era di due corsie mentre noi abbiamo deciso di occuparne soltanto una – poi il sindaco ha aggiunto – Cosa diversa sarebbe stata aprire un cantiere e poi chiuderlo perché hai sbagliato i conti”.