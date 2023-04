Un venerdì, per certi versi, storico per la città di Como. La data del 7 aprile sarà ricordata. Dopo 15 anni, apre infatti il primo tratto del lungolago di Como, da Sant’Agostino alla darsena.

La passeggiata, dal 2008 ostaggio del cantiere delle paratie, tornerà accessibile per comaschi e turisti, seppure solo per 170 metri. L’appuntamento è fissato per le 11 – spiega il sindaco, Alessandro Rapinese – avrò il piacere di aiutare a rimuovere le transenne. Sono consapevole che il viaggio è ancora lungo e che c’è ancora molto da fare ma iniziamo a lasciarci alle spalle uno dei periodi più bui della storia della città”.

Secondo il cronoprogramma scandito la scorsa settimana dalla Regione Lombardia a maggio si potrà camminare fino a piazza Cavour, mentre per la riapertura del “salotto del capoluogo” bisognerà attendere fino alla fine dell’estate. La conclusione dell’opera è attesa, invece, per la primavera del prossimo anno.

Per l’apertura di domani individuata una soluzione provvisoria con delle barriere per garantire la sicurezza finchè non saranno poi posizionati i parapetti definitivi. I parapetti storici, è noto, non saranno riutilizzati come previsto inizialmente perché non a norma. La Regione sta lavorando al progetto sul quale dovrà arrivare il parere della Soprintendenza. Per l’intervento è stata stanziata un’ulteriore somma di 1,6 milioni di euro.

La riapertura dei primi 170 metri non segna la conclusione dei lavori per gli arredi urbani sul primo tratto e la pista ciclabile in capo al Comune. Anche le panchine su prototipo di Ico Parisi arriveranno più avanti.

Intanto – come annunciato – davanti a piazza Cavour la viabilità è stata ripristinata con entrambe le corsie lato lago percorribili. Una buona notizia per quanto riguarda il traffico.